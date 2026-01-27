На Седмицата на модата в Париж се състоя централното събитие – представянето на новата колекция на Chanel. Това е най-голямата модна къща в света, която има годишни продажби от 200 милиарда долара.

Залата беше пълна със звезди като Ана Уинтур, Никол Кидман и Дуа Липа. Интересът беше още по-голям, защото това е първата колекция „от кутюр“ под ръководството на новия творчески директор на Chanel Матю Блази. От 41-годишния белгиец се очаква да привлече следващото поколение към продуктите на марката.

Редактор: Ивайла Маринова