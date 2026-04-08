България ще участва в седмицата на дизайна в Милано от 20 до 26 април. Според Геновева Христова, която е председател на Crea Tech Bulgaria, държавата досега е била представена на изложенията за мебели. "Сега се заявяваме и в дизайн частта в рамките на Milan Design Week", казва Христова.

Архитектът и интериорен дизайнер Лора Панайотова сподели, че освен изявения почерк, който всеки от деветимата артисти има, те са обединени от изборите на материали, как ги четат и творят чрез тях.

Проектът "Dopir" цели да разкаже за България, съчетавайки традиции и модерност. "Елате ни вижте, имаме какво да покажем", призовава Христова. Панайотова пък сподели, че и в момента се работи по въпроса проектът да бъде представен и в България.

Редактор: Кирил Нинов