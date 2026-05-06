Барабинстът почина през 2021 г.
Легендарната рок група „Ролинг Стоунс” официално обяви новия си албум „Чужди езици“ (Foreign Tongues), който ще излезе през юли. Новината беше съобщена по време на специално събитие в Лруклин, пред публика от журналисти, знаменитости и гости.
Членовете на групата - Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Уд - говориха за първи път подробно за проекта. Албумът е записан в Лондон в рамките на един месец и вече има представен първи сингъл - „Сред звездите".
Как се е появила емблемата на рок-бандата "Ролинг стоунс"- алените устни и изплезен език (СНИМКИ)
Според Джагър една от песните включва и специално участие на покойния барабанист Чарли Уотс. Използвани са записи от една от последните му студийни сесии преди смъртта му през 2021 година.Редактор: Цветина Петрова
