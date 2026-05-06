Легендарната рок група „Ролинг Стоунс” официално обяви новия си албум „Чужди езици“ (Foreign Tongues), който ще излезе през юли. Новината беше съобщена по време на специално събитие в Лруклин, пред публика от журналисти, знаменитости и гости.

Членовете на групата - Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Уд - говориха за първи път подробно за проекта. Албумът е записан в Лондон в рамките на един месец и вече има представен първи сингъл - „Сред звездите".

Според Джагър една от песните включва и специално участие на покойния барабанист Чарли Уотс. Използвани са записи от една от последните му студийни сесии преди смъртта му през 2021 година.

