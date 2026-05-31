Град Авейро, разположен в лагуната на Атлантическото крайбрежие в Северна Португалия, от години привлича посетители с каналите си, които са му спечелили прякора Португалската Венеция. Основната атракция там са подобните на гондоли лодки, наречени „молисейро”, които някога са били буквално дом за местните хора.

Тези плавателни съдове произлизат от дълга традиция. В миналото са били неизменно средство за транспорт, както и за събиране на морски водорасли, използвани за тор. Днес те превозват главно туристи.

Само преди 20 години лодките са се използвали за всичко, като в тях дори са се раждали деца, а цели семейства са живеели на борда, превръщайки ги в свой дом, това споделя Филиберто Амадор, един от последните останали строители и шкипери на „молисейро”. Той работи по лодките от малък, но признава, че днес само няколко души притежават истински такива съдове, и то предимно заради участието в годишната регата, която е връхната точка на годината в града.

За да се подготви за голямото състезание, Филиберто трябва да приведе своята лодка в отлично състояние. Тъй като процесът зависи от приливите и отливите, той изчаква точния момент, за да изтегли съда на брега за боядисване. Лодката носи неговото име – „Амадор”, което означава „любящия”.

След втория вой на сирената състезанието започва. Докато първите лодки отплават гладко, „Амадор” потегля в грешната посока и конкурентите дърпат силно напред. Плаването с такова корито изисква сериозни умения и концентрация, тъй като водите в района са непредсказуеми. Екипажът се изправя пред насрещни течения, които лесно могат да ги преобърнат, за което се изискват добро око и стабилни нерви.

По време на гонката възниква и друг проблем – лодката получава теч, който синът Сержио трябва бързо да отстрани. В този момент вятърът се обръща, Филиберто завърта платното, а съдът набира скорост и успява да задмине част от състезателите.

Екипажът успешно пресича финалната линия, маркирана от жълта шамандура, с време от 1 час и 48 минути. Въпреки че, както винаги, завършва назад в класирането, Филиберто получава медал заедно с останалите 11 участници. За него обаче най-голямата награда би била друга – традицията на строителите на лодки от Авейро да бъде включена в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

