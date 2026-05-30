Учени откриха нов вид октопод. Той е намерен на островите Галапагос и се отличава със синьо тяло и големи очи. А също така е толкова малък, че може да се побере в една човешка длан, съобщи CNN.
През 2015 г. дистанционно управляван подводен робот засне малкото синьо животно на около 1773 метра под повърхността. Екипажът на кораба го сравни с плюшена играчка. Но многото документи и логистика забавиха процеса на изследване на животното.
Scientists are showing off a newly discovered blue octopus that could fit in the palm of your hand. The recently identified species, Microeledone galapagensis, was found deep in the ocean in the Galápagos Islands. pic.twitter.com/p5MkHT5mhN— Action News on 6abc (@6abc) May 27, 2026
В проучването, публикувано на 24 май в списанието Zootaxa, Джанет Войт, куратор на безгръбначни в музея „Фийлд“, идентифицира октопода като неизвестен досега вид - Microeledone galapagensis.
Charles Darwin Foundation scientists discover a new species of octopus nearly 1,800 metres (5,900 feet) down on the ocean floor near the Galapagos Islands. No bigger than a golf ball, the blue octopus has stubby little arms with only one row of suckers…
