Учени откриха нов вид октопод. Той е намерен на  островите Галапагос и се отличава със синьо тяло и големи очи. А също така е толкова малък, че може да се побере в една човешка длан, съобщи CNN.

През 2015 г. дистанционно управляван подводен робот засне малкото синьо животно на около 1773 метра под повърхността. Екипажът на кораба го сравни с плюшена играчка. Но многото документи и логистика забавиха процеса на изследване на животното.

В проучването, публикувано на 24 май в списанието Zootaxa, Джанет Войт, куратор на безгръбначни в музея „Фийлд“, идентифицира октопода като неизвестен досега вид - Microeledone galapagensis.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN

