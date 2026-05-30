Двадесет и един души са били ранени при руски атаки срещу Херсонска област през изминалото денонощие. Това съобщи в Telegram ръководителят на военната администрация на областта Олександър Прокудин, цитиран от агенция „Укринформ”. „В резултат на руската агресия са ранени 21 души”, написа той.

Според Прокудин руските сили са атакували гражданска инфраструктура и жилищни райони в цялата област, нанасяйки щети по седем жилищни блока и 29 къщи. При нападенията са повредени също газопровод, камион и няколко автомобила. Прокудин допълни, че 16 души са били евакуирани в четвъртък от селища, над които украинската армия си е върнала контрола.

Русия съобщава за двама загинали при украински удари

Междувременно двама души бяха ранени снощи при руска атака с дрон в Полтавска област, съобщи ръководителят на военната ѝ администрация Виталий Дякивнич в Telegram. Нанесени са щети по къщи, сграда на здравно заведение, комунални съоръжения, автомобили и електропроводи. Местната служба за извънредни ситуации заяви, че са загасени пожари, пламнали след атаките.

Един човек пострада вчера при руска атака и в Запорожка област, каза на свой ред ръководителят на военната администрация на региона Иван Федоров.

„Руснаците атакуваха индустриална инфраструктура в регионалния център. Според предварителните данни е пострадал един човек”, написа Федоров. По-късно той уточни, че става въпрос за 40-годишен мъж, който е в тежко състояние.

През нощта руските сили нанесоха масирани удари с дронове и над село Шостка в Сумска област, съобщи ръководителят на местната военна администрация Олег Григоров.

„Украинските отбранителни сили успяха да унищожат няколко от вражеските дронове. За съжаление, имаше и попадения в целите. Предварителните данни сочат, че няма убити и пострадали”, отбеляза той. Според него обаче гражданската инфраструктура е силно повредена или унищожена при ударите. Има щети по жилищни и нежилищни сгради, административни съоръжения и автомобили.

