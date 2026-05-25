Двама души загинаха в понеделник при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск. Това съобщиха местните власти, цитирани от агенция АФП.

„Дрон атакува превозно средство в град Грайворон”, се посочва в изявление на властите в Белгородска област, като се допълва, че при инцидента „е загинал един цивилен”.

В Брянска област един мъж е бил убит при украински удар в селището Белая Березка. Информацията беше съобщена в Telegram от изпълняващия длъжността областен управител Егор Ковалчук.

Украйна редовно нанася удари по Русия в отговор на ежедневните бомбардировки, на които е подложена от началото на мащабната руска офанзива през февруари 2022 г., припомня агенцията.

Според украинските власти най-малко четирима души загинаха, а над сто бяха ранени в Украйна през нощта на 23 срещу 24 май при интензивни руски бомбардировки, насочени предимно срещу столицата Киев.

Киев и Москва съобщиха, че Русия е използвала балистичната ракета „Оречник“ с ядрена способност по време на тези удари. Те последваха украинска атака с дронове срещу образователни сгради в окупираната от Русия Луганска област, при която загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени.

Преговорите с посредничеството на САЩ за прекратяване на този конфликт – най-тежкият в Европа от Втората световна война насам, са в застой от избухването на войната в Близкия изток.

