САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран, съобщиха американски медии, цитирани от Франс прес.

Информацията разпространиха "Си Би Ес" и "Аксиос" малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че няма да присъства на сватбата на сина си този уикенд "поради обстоятелства, свързани с управлението на страната и моята (на Тръмп) любов към САЩ, които не ми позволяват да присъствам". "Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент", посочи президентът републиканец в публикация в социалните мрежи.

И "Си Би Ес", и "Аксиос" уточняват, че окончателно решение за нови удари засега не е взето.

Както се твърди, преговорите с Иран продължават, а Пакистан, който посредничи между двете воюващи страни - изпраща началника на армията си в Техеран, за да опита да договори споразумение.

Потърсени от "Франс прес" във връзка със съобщенията, от Белият дом не пожелаха да коментират. По думите на държавния секретар Марко Рубио и източници на полуофициалната иранска агенция "Тасним" в преговорите има известен напредък, предаде "Ройтерс".

"Си Би Ес" цитира говорителя на американското президентство Ана Кели, която заяви пред телевизията, че "президентът е бил ясен какви ще бъдат последствията, ако Иран не сключи сделка".

По-рано Белият дом обяви промяна в графика на Тръмп за почивните дни. Оттам съобщиха, че той няма да пътува до голфклуба си в Ню Джърси, както е било по план, а ще остане в столицата.

След като се върна от официално събитие в щата Ню Йорк, на което произнесе реч, президентът не пожела да отговори на въпросите на придружаващите го репортери, както иначе често прави.

"Аксиос" съобщи - като се позова на два източника - че "в последните няколко дни Тръмп е започнал да става все по-недоволен от преговорите с Иран". Изданието уточнява, че през седмицата становището му е претърпяло промяна от дипломация към военни действия.

"Си Би Ес" съобщи, като се позова на неназовани източници, че представители на американската армия и разузнавателни служби отменят плановете си за почивка през уикенда в очакване на възможни удари.

"Продължаващият дипломатически процес и присъствието на високопоставени пакистански представители в Техеран не означават, че сме достигнали повратен момент или решаваща фаза. Не можем да кажем, че сме близо до споразумение. Това не е така", каза говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи.

