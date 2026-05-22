Церемонията съвпада със 100-годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди
Новата Кула на Иисус Христос в храма „Саграда Фамилия“ в Барселона ще бъде официално открита и благословена от папа Лъв XIV по време на посещението му в испанския град.
Церемонията е насрочена за 10 юни и съвпада с навършването на 100 години от смъртта на архитекта Антонио Гауди.
С височина от 172 метра, кулата вече е най-високата сграда в Барселона. Гауди посвещава повече от 40 години от живота си на емблематичната базилика до смъртта си през 1926 година.
„Това е централното събитие в отбелязването на стогодишнината от Антонио Гауди. Ще бъде отслужена литургия в памет на великия архитект. Ще използваме случая, за да отдадем почит чрез благославянето и откриването на Кулата на Иисус Христос, което ще се председателства от Светия отец. Церемонията ще се състои от две части“, посочи генералният директор на „Саграда Фамилия" Шавиер Мартинес.Редактор: Дарина Методиева
