Известният архитект Гауди работи по базиликата от 1883 година до смъртта си през 1926-та
„Саграда Фамилия” в испанския град Барселона вече е най-високата църква в света. В четвъртък беше монтиран първият елемент от кръста на върха на централната ѝ кула, посветена на Исус Христос.
Рамото, с височина 7 метра и 25 сантиметра и тегло от 24 тона, отбеляза началото на последната фаза на строителството на кулата. С това църквата ще достигне височина 172 метра и половина, когато бъде завършена. Тази височина надмина лютеранската църква в германския град Улм, която преди това държеше рекорда от 161 метра и половина.
Скоро ли ще бъде завършена базиликата "Саграда Фамилия" в Барселона
Целият кръст ще бъде висок 17 метра и ще е широк 13 метра и половина - приблизително с размерите на пететажна сграда.
Известният архитект Гауди работи по базиликата от 1883 година до смъртта си през 1926-та. Папа Лъв XIV се очаква да я открие официално през 2026 година.Редактор: Дарина Методиева
