Тя заяви, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции
Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души.
„Напълно солидарни сме с Румъния и нейния народ“, написа още Фон дер Лайен.
Russia’s war of aggression has crossed yet another line.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026
A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.
On EU territory.
We stand in full solidarity with Romania and its people.
As we continue strengthening our security and…
Тя подчерта, че Европейският съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции.
Инцидентът стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама души.
