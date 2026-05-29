Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души.

„Напълно солидарни сме с Румъния и нейния народ“, написа още Фон дер Лайен.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Тя подчерта, че Европейският съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции.

Инцидентът стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама души.

