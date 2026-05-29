Тя заяви, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции

Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души.

„Напълно солидарни сме с Румъния и нейния народ“, написа още Фон дер Лайен.

Тя подчерта, че Европейският съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции.

Украйна: Руски дронове са ударили пътуващ към Турция товарен кораб

Инцидентът стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама души. 

Редактор: Ивайла Маринова
Източник: БГНЕС

