Съветът на Европейския съюз одобри отпускането на близо 2,8 милиарда евро за Украйна по програмата „Механизъм за Украйна“. Решението идва след положителна оценка на Европейската комисия за изпълнението на украинския план за реформи през четвъртото тримесечие на 2025 година.

Украинският премиер Юлия Свириденко съобщи, че до края на месеца Киев ще е изпълнил 86 от заложените стъпки по плана, а още 65 са в процес на реализация. Тя благодари на депутатите във Върховната рада за подкрепата на ключови решения, свързани с европейската финансова помощ. От старта на механизма през 2024 година Украйна вече е получила общо 26,8 млрд. евро, а общият бюджет на програмата за периода 2024–2027 година е 50 млрд. евро.

Марк Рюте: Много страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за Украйна

На този фон украинският парламент ратифицира и споразумение с ЕС за получаване на 90 млрд. евро макрофинансова подкрепа в рамките на инициативата „Заем за подкрепа на Украйна“.

Междувременно руските сили са нанесли близо 40 удара с дронове и артилерия по райони в Днепропетровска област. По данни на местните власти са ранени 12 души, сред които и деца.

Редактор: Ралица Атанасова