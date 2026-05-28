79 компании са вписани до момента в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост, който се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Той функционира от 7 април тази година на страницата на МРРБ в раздел „Регистри“. В него гражданите могат свободно и безплатно да направят справка за това дали дадено юридическо лице е надлежно регистрирано и има право да извършва дейността на професионален домоуправител. Публикувани са данни за името и правната форма на организацията, единен идентификационен код, седалище и адрес за кореспонденция, управител и действителен собственик, номер и срок на издаденото удостоверение за извършване на дейността.

До какво ще доведат промените в Закона за етажната собственост

Целта е да се повиши нивото на предлаганите услуги от страна на фирмите, както и да се предпазят потребителите от некоректни или фалшиви компании.

31 от фирмите професионални домоуправители са регистрирани в София. След столицата, най-много има от Варна - 19 организации, по 7 са от Пловдив и Бургас, две от Велико Търново. Две организации са регистрирани в села - Елешница и Калипетрово.

Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация се осъществява съобразно изискванията и процедурата по чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и наредбата. Кандидатите трябва да отговарят на редица критерии, сред които да не са осъждани, да нямат публични дългове, да имат назначен персонал от поне едно лице на трудов договор и др.

Тя трябва да се сключи в 15-дневен срок от получаване на удостоверение за регистрация. Застраховката трябва да се подновява ежегодно без прекъсване, докато фирмата упражнява дейността по управление на етажна собственост.

Успяват ли професионалните домоуправители да се справят с конфликтите на етажната собственост

Работи се и по създаването на регистър на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. Всяка етажна собственост ще има собствен идентификационен код, определен от общинската администрация по съответната партида, който ще остава непроменен след вписването.

Регистърът ще съдържа данни за сдруженията на собствениците и управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и правомощията на компетентните административни органи, свързани с вписването, актуализирането и заличаването на информацията в системата.

Той също ще се администрира от МРРБ, но вписването, актуализирането и заличаването на данните за обстоятелствата, които подлежат на вписване в електронните партиди, ще се извършва от общинската администрация. Предвижда се двата регистъра да се обединят в единна информационна система, както е записано в Закона за управление на етажната собственост.

Редактор: Никола Тунев