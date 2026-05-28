Педиатрични отделения и кабинети в болница "Царица Йоанна-ИСУЛ" вече са едно по-приветливо място за пациентите. Благодарение на студенти и преподаватели от Нов български университет, по стените им "оживяха" анимационни сцени с интерактивни елементи.

Идеята за преобразяване на детска болнична среда чрез технологии за добавена реалност е нова за България. Проектът „Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда” е международен и се прави заедно със студенти от още две държави.

Основни организатори са Съюзът на хърватските художници, като участва и университет от Португалия. "Ние направихме една страхотна инициатива и свързахме студенти от различни специалности. Направихме предварително конкурс, научихме ги на екипна работа и резултатът е много вълнуващ. Трите стенописа са в болница ИСУЛ. Всички те имат интерактивни анимации. По същия начин са в болница в Загреб и в Лисабон", каза в ефира на "Здравей, България" Весела Данчева, преподавател в НБУ и ръководител на проекта за България.

Нелина Петкова, студент по анимационно кино в НБУ, посочи, че стенописът е уникален сам по себе си заради атмосферата, вдъхновена от природата и животните. Тя обясни още, че в коридора на болницата е поставен таблет, като всяко дете може да го използва. А когато го насочи срещу стената, стенописът оживява. По думите ѝ, създаването на анимацията е отнело около година, но самият проект е продължил по-дълго.

Д-р Петър Герзилов, заместник-директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, също казва, че децата са възхитени от проекта. "Очите им блестят, когато вземат таблета и започнат да сканират стенописа. Това е една изключителна инициатива с оглед на това, че се отключват фантазии, децата преминават във вълшебния свят на приказките и психологически те се откъсват от недоброто ежедневие в болнична обстановка", смята той.