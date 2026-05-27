Въпреки, че е родена във Франция, тя избира да живее и твори у нас
Родена във Франция, с български корени, прекъснати от емиграцията на дядо ѝ по времето на комунизма. Без език, без директна връзка с родината, но въпреки това - преди шест години взема съзнателното решение да се върне в България, да научи езика и да възстанови прекъсната нишка. Днес живее и твори тук, както и интерпретира българския фолклор и традиции през съвременен художествен поглед. Гост в предаването "Социална мрежа" беше художничката Люба Шарин.
"Решението да дойда в България беше естествено. Винаги съм усещала, че моят съзнателен път трябва да продължи в страната. Усещах силна връзка с корените си тук и желанието да продължа това, което дядо ми е правил. Той имаше силно изразени художествени влечения и говореше за родината си с любов", споделя тя.
Фестивалът „Солей” събира творци от над 10 държави
"Моите картини показват идентичност. Изготвям една серия от картини от скоро, в която преобладат жени. Обичам да има парадокс. Търся баланса между мекота, сила и устойчивост. Женският образ олицетворява този парадокс", допълни още Люба.
Редактор: Никола Тунев
