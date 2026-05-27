Седем тийнейджъри се удавиха във Великобритания по време на горещата вълна, съобщават местните власти. Още един тийнейджър е починал в Ирландия, а 60-годишен мъж е загубил живота си в Корнуол.

По-рано спасителни екипи са открили тяло в рамките на издирването на изчезнал 17-годишен младеж, който е бил забелязан за последно във водата на езерото Пикмир край град Нортуич, графство Чешър. В операцията са участвали водолази и хеликоптерни екипи. Британската полиция съобщава, че формалната идентификация все още не е извършена, но се предполага, че откритото тяло е на издирвания тийнейджър. Смъртта не се третира като подозрителна.

Необичайно високи температури за сезона обхванаха Мадрид

В последните дни страната беше обхваната от необичайно горещо време за пролетта, като във вторник беше отчетен най-горещият майски ден в историята на Великобритания, с нов температурен рекорд за втори пореден ден.

Около 13:30 ч. в сряда полицията в Хемпшир и остров Уайт съобщи, че е открито тялото на тийнейджър в езерото Холи край Блекуотър. Според властите официалната идентификация все още предстои, но семейството е уведомено.

Първият регистриран случай е този на 15-годишния Деклан Сойър, чийто труп е бил открит след инцидент в езерата Суонхолм в Линкълн. Бащата на момчето, Карл Сойър, е отдал почит на сина си, описвайки го като „забавен и общителен младеж, който обичаше риболова и футбола“, и е призовал семействата да предупреждават децата за опасностите, свързани с водата.

В понеделник следобед 13-годишно момче е починало след инцидент в язовир Лийдбитър край Халифакс, Западен Йоркшир.

Същия следобед мъж на около 60 години е получил сърдечен арест и е починал, след като е влязъл в морето на плажа Трегирълс в Падстоу, за да помогне на свои близки, попаднали в беда, съобщава полицията в Девън и Корнуол. Близките му са били извадени на безопасно място от граждани на плажа.

В понеделник вечерта е открито тялото на тийнейджърка в парк Кингсбъри Уотър в Уоруикшър.

В отделен случай 12-годишно момче е загинало във вторник, след като е попаднало в беда, докато е плувало с приятели в река Рибъл край Рибчестър, съобщава полицията в Ланкашър. Тялото, за което се предполага, че е на детето, е било извадено от реката по-късно същия ден.

В ранните часове на вторник е открито тялото на тийнейджър в парк „Rother Valley Country Park“ край Шефилд, след като е бил обявен за изчезнал.

В Ирландия също е регистриран смъртен случай на тийнейджър при плуване в морето през уикенда.

Междувременно полицията в Мърсисайд съобщава за критично състояние на 15-годишно момиче, което е било извадено от водата на плажа Формби. Според разследващите екипи момичето е бедствало във водата, а граждани са се притекли на помощ. Полицията призовава свидетели да се свържат с властите за информация по случая.

Редактор: Дарина Методиева