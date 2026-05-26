Израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил приет в медицинския център „Хадаса Ейн Керем“ в понеделник вечерта, съобщиха от кабинета му. Според официалната информация министър-председателят е преминал през стоматологично лечение, но не се предоставят повече подробности.

Съобщението беше публикувано, след като израелски медии разпространиха информацията, че Нетаняху е откаран в болница. По-късно, във вторник сутринта, от кабинета му уточниха, че той се е прибрал у дома още в понеделник вечерта.

Здравословното състояние на 76-годишния премиер през последните години е обект на засилен обществен интерес, особено след няколко случая, при които властите бяха критикувани за липса на прозрачност относно медицинската информация за него. Това доведе и до множество спекулации в Израел относно общото състояние на Нетаняху.

Миналия месец премиерът разкри в дълга публикация в социалните мрежи, че наскоро е преминал успешно лъчетерапия в болницата „Хадаса“ заради злокачествен тумор на простатата. Той обясни, че не е оповестил информацията по-рано, тъй като според него Иран би използвал новината за пропаганда срещу Израел по време на неотдавнашната война. Нетаняху не уточни кога е бил диагностициран, кога е започнало лечението и кога е приключило.

Съобщението му беше придружено от публикуването на годишен здравен доклад и допълнителен документ за диагнозата и лечението му. Според местни медии обаче докладът е съдържал само пет кратки точки на половин страница и не е посочвал дори за коя година се отнася. Нито един от документите не е носел лого на болница или индикация, че представлява официално медицинско становище.

През последните години Нетаняху е претърпял и други медицински процедури. През юли 2023 г. му беше поставен пейсмейкър, през март 2024 г. претърпя операция от херния, а през декември 2024 г. – операция за отстраняване на простатата.

При поставянето на пейсмейкъра първоначално беше съобщено, че той е останал под наблюдение в медицинския център „Шеба“ в Рамат Ган заради обезводняване. По-късно обаче се появиха въпроси относно здравословното му състояние, след като болницата разкри, че му е бил поставен и подкожен сърдечен монитор. Седмица по-късно лекарите признаха, че при електрокардиограма са били установени нередности, но увериха обществеността, че сърцето на премиера е „напълно нормално“.

