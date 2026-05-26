Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа 68-годишен мъж, обвинен в серия от закани за убийство и агресивни действия срещу служители в магазини и полицейски служител в София.

По данни на разследването инцидентът е станал на 22 май около 09:10 часа в ритейл парк в столицата. Обвиняемият първо се е заканил с убийство на служител в магазин, като е извадил нож и е отправил заплахи от типа „Ще те убия! Ще те заколя!“, след което е подгонил мъжа с оръжието в ръка.

Малко по-късно той е отправил заплахи и към втори служител в друг обект на територията на търговския комплекс, като е заявил: „Ще ви заколя! Ще ви изкормя“, и е замахнал с нож към него.

На място са пристигнали служители на МВР от 06 РУ - СДВР. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, мъжът е опитал да избяга. При задържането си той е отправил и заплахи към полицейски инспектор, като е размахвал нож и е заявил: „Ще те наръгам“.

Срещу мъжа се води досъдебно производство за три престъпления. Мъжът е осъждан и е бил задържан първоначално за срок до 72 часа. По искане на прокуратурата Софийският районен съд е постановил най-тежката мярка за неотклонение.

