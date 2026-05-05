16-годишното момче, което беше нападнато с нож в кв. "Бузлуджа" във Велико Търново , е било намушкано три пъти в областта на сърцето.

Атаката беше извършена в понеделник. Пострадалият веднага е получил медицинска помощ, което е предотвратило фатален край, посочват властите.

За нападението е задържан 16-годишен, също жител на Велико Търново. Преди посегателството между двамата възникнал словесен спор в района на пазара.

Арестуваният предстои да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до Окръжен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. За непълнолетните извършители на подобни престъпления, които обаче са навършили 16 години, законът предвижда наказание от 5 до 12 години затвор.

Разследването по случая продължава.

