Предприели сме конкретните постъпки, за да може Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран. Но окончателното решение е на компетентните власти в Сърбия. От наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим. Това каза заместник градският прокурор на София Десислава Петрова по повод задържането на бившия шеф на Българската банка за развитие.

По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му.

Адвокат Людмил Рангелов: Съдът в Сърбия сега ще решава дали да екстрадира Стоян Мавродиев

След като съдът в Белград се произнесе на две инстанции, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на западната ни съседка.

Припомняме, че Мавродиев беше задържан в четвъртък за срок от 18 дни. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на две години.

У нас бившият шеф на ББР е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от финансовата институция.

По това дело беше арестуван, а по-късно - осавободен, и бизнесменът Румен Гайтански. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на "ТЕЦ - Варна", свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петрова