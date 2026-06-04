Между 90 минути и два часа силови тренировки седмично могат значително да намалят риска от преждевременна смърт, пише ДПА, цитирайки изследване, публикувано в списание British Journal of Sports Medicine.

Учените установяват, че хората, които редовно практикуват упражнения за мускулна сила, намаляват риска от смърт по каквато и да е причина с 13%. Рискът от смърт, вследствие на сърдечносъдови заболявания и инсулт, е с 19% по-нисък, а от неврологични заболявания - с 27%.

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Изследването обхваща 147 374 души, които са били проследявани в продължение на близо 30 години. Участниците са предоставяли информация на всеки две години за времето, което са отделяли за силови и аеробни упражнения.

Според авторите най-добри резултати се постигат при съчетаване на силови тренировки с аеробна физическа активност като бързо ходене, бягане, плуване или колоездене. При най-активните участници рискът от преждевременна смърт е бил с до 58% по-нисък.

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Изследователите отбелязват, че ползите се наблюдават при до два часа силови тренировки седмично, като по-голямото натоварване не води до допълнително намаляване на риска. Сред препоръчваните силови упражнения са тренировки с тежести, ластици или със собствено тегло, включително клекове и упражнения с дъмбели, пояснява ДПА.

Редактор: Никола Тунев