Шоу, адреналин и зрелище. Зад блясъка на кеча обаче стои нещо много по-силно – характер, дисциплина и битка със самия себе си. В Българската кеч академия Лина и Надежда тренират рамо до рамо с мъжете и доказват, че на ринга силата няма пол.

Лина е едва на 20 години и вече влиза в ринг, в който досега не е имало място за жени. „На първата тренировка бях единственото момиче и всички бяха доста изненадани”, споделя тя в предаването „Събуди се” по NOVA. Пътят ѝ към спорта започва от детските години, когато гледа мачове с братовчед си. „Когато видях жените, си казах, че искам аз да правя това. Искам аз да съм тази, която размята другите жени”, разказва Лина.

Треньори от чужбина обучават български кеч таланти

Първите стъпки обаче се оказват трудни и болезнени. „На следващия ден едва станах от леглото. Докато свикне тялото, се изискват доста усилия”, признава тя. За нея кечът е начин да докаже на себе си и на околните, че този спорт е и за жени: „Смятам, че жените не са по-малко силни от мъжете, а актьорската игра понякога ни се получава даже по-добре”.

Надежда открива магията на кеча още през 2005 г., когато е в четвърти клас. Тъй като родителите ѝ са били против, се е налагало да се крие. „Ходех да спя при баба ми, за да го гледам. Криех се, както повечето деца на нашата възраст, но за съжаление тогава в България нямаше нищо развито”, спомня си тя.

Години по-късно тя вече е в залата и превръща спорта в лична мисия. „Кечът за мен е едно голямо изпитание на личността, на волята и духа. Няма тренировка, в която да не съм преминала поне един мой страх. Когато преборя страховете си, се чувствам на върха на пирамидата. Това е огромно личностно развитие, което ми помага във всички сфери на живота”, споделя Надежда.

Двете момичета са приятелки извън залата, но на ринга стават съпернички. „Тя има амбиции да бъде първата, тя е първата стъпила в залата, но това не значи, че може да дебютира първа. Все още нищо не е ясно и всичко може да се промени”, обяснява Надежда.

Треньорът им Ники е категоричен, че момичетата се адаптират отлично. „Нямаме абсолютно никакви проблеми. Даже повечето пъти има момчета, които не се справят толкова добре или ги е страх да влязат в ринга. Момичетата се раздават точно както трябва и повечето момчета се опитват да гонят тях, а не обратното”, посочва той.

Потенциалът на българските кечистки беше забелязан и от световноизвестния рефер Стив. „Момичетата тук в България се справят много добре. Все още са в началото на кариерата си, но се справят фантастично”, даде своята оценка той.

