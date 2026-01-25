Българският кеч набира все по-голяма популярност у нас и в Европа. Треньори от различни държави на континента пристигат в България, за да обучават млади родни таланти. Инициативата е на Българската кеч академия, чиято цел е да даде шанс на българи да стигнат до професионалния ринг зад граница.

През 90-те години кечът преживява своите златни времена. Именно тогава за мнозина се ражда детската мечта един ден да стъпят на ринга.

„Гледах кеч с баба ми и с баща ми – той ми записваше касетки едно време. Казвах му, че ще стана кечист, а той ми отговаряше, че това са детски мечти“, разказва Никола Стоянов.

Днес тази мечта вече е реалност. В България функционира кеч академия, която подготвя професионални състезатели по международни стандарти.

След 23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча (СНИМКИ)

Френският кечист Хеди Карауи споделя, че контактът с публиката е изключително важен, но не по-малко значимо е и да се научиш как да понасяш ударите на ринга.

Никола Стоянов, със сценичното име Nick ST, е първият кечист, обучен изцяло в България. Той излиза на ринга със специално изработен костюм и отличителен стил.

Историята на Никола, който от музиката се гмурна в професионалния кеч

„Имам ребра, черепи, черно, прилепи. Специалната ми хватка – финишърът – е от третото въже. Нарича се Bat Country, защото разперям ръце като прилеп и падам върху опонента“, обяснява той.

Идеята за създаването на Българска кеч академия се ражда от желанието у нас да се организират професионални кеч шоута.

Отиде си легендата в кеча Хълк Хоган

„Разбира се, че имаше скептицизъм в началото. След като повече от 80 години в България не е имало кеч, нямаше доказателство, че съществува публика. Освен въпроса дали има публика, стоеше и въпросът дали ние можем да създадем качествен продукт“, заяви основателят на Българската кеч лига и Българската кеч академия Елтимир Александров.

Отговорът се оказва положителен – интересът расте, а продуктът намира своята публика.

„В професионалния кеч ти разказваш история на ринга, като във филм. Най-важното не е дали ще победиш или ще загубиш, а дали ще предадеш емоцията си на хората“, допълва Хеди Карауи.

Освен всичко друго, академията може да бъде и трамплин към най-голямата сцена в кеча – Съединените щати, тъй като прави българските кечисти видими за международната публика.