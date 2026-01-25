-
Спортни новини (26.01.2026 - обедна)
-
Протест на превозвачи от четири балкански държави блокира "Калотина"
-
„Подхлъзна се и падна, не си е правила селфи“: Как беше спасена жената от Гребния канал в Пловдив
-
След кражби на регистрационните табели: Мъж спа под колата си, за да я пази
-
Нощна стрелба, силна музика и шум от бормашина: С години съсед тормози семейството на музиканта Васил Гюров
-
„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград
-
Определиха парична гаранция за четиримата задържани за изнудване
Инициативата е на Българската кеч академия
Българският кеч набира все по-голяма популярност у нас и в Европа. Треньори от различни държави на континента пристигат в България, за да обучават млади родни таланти. Инициативата е на Българската кеч академия, чиято цел е да даде шанс на българи да стигнат до професионалния ринг зад граница.
През 90-те години кечът преживява своите златни времена. Именно тогава за мнозина се ражда детската мечта един ден да стъпят на ринга.
„Гледах кеч с баба ми и с баща ми – той ми записваше касетки едно време. Казвах му, че ще стана кечист, а той ми отговаряше, че това са детски мечти“, разказва Никола Стоянов.
Днес тази мечта вече е реалност. В България функционира кеч академия, която подготвя професионални състезатели по международни стандарти.
След 23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча (СНИМКИ)
Френският кечист Хеди Карауи споделя, че контактът с публиката е изключително важен, но не по-малко значимо е и да се научиш как да понасяш ударите на ринга.
Никола Стоянов, със сценичното име Nick ST, е първият кечист, обучен изцяло в България. Той излиза на ринга със специално изработен костюм и отличителен стил.
Историята на Никола, който от музиката се гмурна в професионалния кеч
„Имам ребра, черепи, черно, прилепи. Специалната ми хватка – финишърът – е от третото въже. Нарича се Bat Country, защото разперям ръце като прилеп и падам върху опонента“, обяснява той.
Идеята за създаването на Българска кеч академия се ражда от желанието у нас да се организират професионални кеч шоута.
Отиде си легендата в кеча Хълк Хоган
„Разбира се, че имаше скептицизъм в началото. След като повече от 80 години в България не е имало кеч, нямаше доказателство, че съществува публика. Освен въпроса дали има публика, стоеше и въпросът дали ние можем да създадем качествен продукт“, заяви основателят на Българската кеч лига и Българската кеч академия Елтимир Александров.
Отговорът се оказва положителен – интересът расте, а продуктът намира своята публика.
„В професионалния кеч ти разказваш история на ринга, като във филм. Най-важното не е дали ще победиш или ще загубиш, а дали ще предадеш емоцията си на хората“, допълва Хеди Карауи.
Освен всичко друго, академията може да бъде и трамплин към най-голямата сцена в кеча – Съединените щати, тъй като прави българските кечисти видими за международната публика.
Последвайте ни