Световният шампион на WBA в тежка категория Мурат Гасиев ще направи първата защита на титлата си. 32-годишният руснак завоюва пояса през декември миналата година, след като нокаутира Кубрат Пулев в шестия рунд. Сега той ще се изправи срещу французина Тони Йока.

Двубоят е насрочен за 11 юли и ще се проведе в Москва.

Гасиев влиза в мача с професионален баланс от 33 победи, 2 загуби и 1 неразпределен двубой. Неговият съперник, 34-годишният Йока, има 15 успеха и 3 поражения, като е в серия от четири поредни победи. В последния си мач той надделя над Патрик Корте преди около шест месеца. Йока е олимпийски шампион в свръхтежка категория от Рио 2016, а година по-рано печели и златото от световното първенство в Доха.

Предстоящият сблъсък ще отбележи завръщането на мач за световна титла в тежка категория в Москва за първи път от октомври 2013 г. За последно в руската столица Владимир Кличко победи Александър Поветкин с единодушно съдийско решение.

