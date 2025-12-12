Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кубрат Пулев. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало.

Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.

След равностойния пети рунд решаващият момент дойде в началото на шестия. Руснакът засрещна Пулев с мощен ъперкът, който го прати на пода. Кобрата опита да се изправи, но нямаше как да продължи, а съдията сложи край на срещата.

Началото бе предпазливо, като Кобрата бе активен с левия прав и нанесе няколко добри удара. В края на частта имаше ляв десен от българина и удар в тялото на съперника. Първият рунд изглеждаше по-добър за българина.

Вторият рунд също бе по-силен за Кубрат, но и двамата бяха по-пасивни в сравнение от първата част. Българинът вкара десен прав в тялото, но в края Гасиев също нанесе добър удар. Частта завърши с неуспешен десен прав от Кобрата. Вторият рунд също изглеждаше по-добър за българина.

Третият рунд започна с маркиращи удари от Кобрата, като двамата спазваха дистанция. Гасиев нанесе ляво кроше и добър боди шот. Последваха добри леви прави от българина. Гасиев използва добре лявата си ръка през гарда на Кобрата. Руснакът вкара десен ъперкът в тялото, а Кубрат отговори с ляв прав. Рундът изглеждаше по-добър за Гасиев.

Гасиев направи удар под пояса на Кубрат в четвъртия рунд, но се извини след това. Руснакът нанесе силен удар в лицето на Кобрата, който бе притиснат до въжетата, а българинът успя да се измъкне от по-тежки последствия. Последваха добър десен и ляв прав в Гасиев. Рундът завърши с добър удар в тялото на Кобрата и частта изглеждаше в сметката на Гасиев.

Гасиев започна добре в петия рунд, но Кобрата отговори с чудесни чисти удари. Руснакът след това реализира силно дясно кроше. Гасиев продължи с добрите си атаки и реализира нов ляв прав. Добра комбинация ляв десен от българина. Рундът изглеждаше равностоен.

Шестият рунд започна ужасяващо. Гасиев засрещна Кубрат Пулев със силен ъперкът. Българинът падна на земята и се усмихна, но това бе краят на мача, тъй като Кобрата не успя да се изправи.

На официалния кантар българинът отчете предимство от над 10 килограма спрямо своя опонент - 115 кг.

Миналата година Пулев зарадва родните фенове с впечатляваща победа над Махмуд Чар в София, с която си осигури шампионския пояс на Световната боксова асоциация в „кралската дивизия“. След 3 спечелени съдебни дела, свързани с претенции към титлата, българинът избра именно Гасиев за следващото предизвикателство.

Роденият във Владикавказ боец вече има 33 победи и само 2 загуби при професионалистите.

