Носителят на регулярната световна титла на WBA Кубрат Пулев ще защитава пояса си 12 декември в Дубай срещу руснак. Съперник на Кобрата ще бъде Мурат Гасиев. Той е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория. От 2020 година 32-годишният боец се състезава в тежка категория.

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и Моузес Итаума.

44-годишният Кубрат Пулев за последно победи Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година. Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Руснакът се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

Редактор: Цветина Петкова