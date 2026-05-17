Силвия Пеева, треньор в баскетболен клуб „Славия“, разказа в "Близо до спорта" за работата с младите състезателки и мисията зад турнира в памет на Ваня Войнова, който се провежда за девета поредна година.

Тази година надпреварата събира отбори от България, Сърбия, Гърция и Северна Македония при 14-годишните момичета, с идеята младите баскетболистки да се срещнат с различни школи и да трупат опит още в ранна възраст.

Пеева подчерта, че основният фокус в тази възраст не са само резултатите, а любовта към играта и изграждането на характер. По думите ѝ именно след 16-годишна възраст започва преходът към професионалния спорт, когато се взимат и по-сериозните решения за развитие.

