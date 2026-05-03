Броени дни остават до историческия старт на Джиро д’Италия в България. За първи път страната ни ще бъде домакин на големия старт на легендарната обиколка на Италия. 109-тото издание на състезанието ще започне у нас с 3 етапа и ще превърне България в център на световното колоездене.

Етап 1 е Несебър-Бургас. На 8 май колоната ще потегли от красивия морски град Несебър и ще финишира в Бургас. А именно Бургас е едно от ключовите места в българското домакинство. Градът ще посрещне финала на първи етап, старта на втория и официалното откриване на елитния тур.

След това вниманието се насочва към етап 2 - Бургас-Велико Търново на 9 май, най-дългият от трите етапа. Българското участие в Джиро д’Италия ще завърши с етап 3 - Пловдив-София на 10 май.

Каква е атмосферата дни преди големия старт, как се подготвят градовете домакини и как България посреща едно от най-престижните колоездачни събития в света?

