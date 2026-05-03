Тя е само на 17 години, а вече води най-тежката битка за живота си. Едно момиче чува диагноза, която никое дете не бива да чува.

Надежда има, но сумата е непосилна за семейството ѝ. Времето обаче не чака и всяка помощ може да се превърне в шанс за живот.

„Моля се всеки ден детето ми да се събуди и не искам нищо лошо да се случи с нея“, казва Миглена Петрова, майка на Стефани.

„Не ми е лесно, много е трудно, изгубих и вяра в себе си“, казва Стефани Александрова. Преди по-малко от две години Стефани чува, че има тумор в корема. Лекарите в България й дават само няколко месеца живот.

„Няма, какво повече да направят и че ми спират лечението, защото туморът, който аз имам е много рядък, много рядко хора са го имали и много рядко хора са се излекували от него“, допълва тя.

Майка ѝ не губи надежда. И така стигат до Турция, където дават на Стефани шанс за живот.

„Казаха ми, че първо ще го стопират от растеж и ще премахнат разсейките от белия ми дроб, черния ми дроб и костите. Засега росейки там няма, всичко се е махнало“, казва Стефани.

Според лекарите там и растежа на тумора е спрян. „Защото ако продължава да расте, ще расте двойно повече, ще ми притисне органите и вените и ще спра да живея“, коментира още тя.

Затова и трябва час по-скоро Стефани да замине за операция, която струва 150 хиляди евро, а до момента са събрани 50 хиляди.

„Парите, които имахме свършиха, а тази операция трябва да се направи, иначе детето ми не може да продължи да живее, няма как“, казва майка ѝ.

„Ще съм благодарна на всеки един ако ми помогне. Това е моят единствен шанс да оцелея, да продължа живота си напред и да сбъдна своите мечти“, вярва Стефани.