Папа Лъв XIV отбеляза днес Световния ден на свободата на печата с осъждане на погазването ѝ по света и с отдаване на почит към паметта на журналистите, убити при отразяване в зони на конфликти, предаде "Ройтерс".

В края на ежеседмичната си неделна молитва на площад "Св. Петър", римският първосвещеник каза, че този международен ден изважда на преден план важността на независимата журналистика и нарастващите заплахи, пред които са изправени хората от професията.

"Днес отбелязваме Световния ден на свободата на печата. За съжаление, това право е редовно погазвано, понякога по крещящ, а друг път по по-прикрит начин", каза той.

Папата призова вярващите да помнят журналистите и репортерите, загубили живота си в търсене на истината, особено в зони, засегнати от конфликти. "Днес си спомняме за многото журналисти и репортери, станали жертва на войни и насилие", отбеляза той.

Световният ден на свободата на печата, който по идея на ЮНЕСКО се отбелязва всяка година на 3 май, има за цел да бъде израз на подкрепа за медиите, които са подложени на натиск или цензура, и чрез него да бъде почетена паметта на журналистите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, посочва "Ройтерс".

В предишни свои речи водачът на Римокатолическата църква определи журналистите като един от темелите на обществото и демокрацията. По думите му информацията е обществено благо, което трябва да бъде бранено от манипулации, отбелязва "Ройтерс".

Той често благодари на репортерите, че споделят истината, и казва, че работата, която вършат, никога не може да бъде смятана за престъпление. Наред с това папата редовно призовава за освобождаване на всички журналисти, които са несправедливо задържани или преследвани.

