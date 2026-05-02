Руска атака с дронове срещу автобус в южния украински град Херсон взе две жертви тази сутрин, а седем души са ранени, съобщиха властите, цитирани от „Ройтерс”.

Повечето от пострадалите са комунални работници, добави в Telegram областният управител Олександър Прокудин. Той помести снимки от мястото, на които се вижда автобус с изпочупени стъкла и тяло със следи от кръв, лежащо на пода.

„Подобни нападения са част от системната политика на терор срещу мирното население”, написа в Telegram омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец.

Херсон бе единственият областен град, превзет от руските сили след пълнобщабната инвазия през 2022 г. Украинските сили обаче успяха да си го върнат още същата година. В последно време градът все повече е подлаган на обстрели от руските войски, чиито позиции са разположени от другата страна на река Днепър.

Украинските власти и правозащитни организации обвиниха силите на Москва, че извършват умишлени и систематични нападения с малки дронове срещу населени райони в прифронтовите зони, в частност Херсон.

През изминалата нощ южната Одеска област, която през последните няколко месеца е мишена на почти ежедневни руски удари, също бе атакувана, съобщи областният управител Олег Кипер. Пострадали са склад и прилежащи постройки на пристанището, добави той в Telegram.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег.

