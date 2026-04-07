Най-малко деветима души бяха убити днес в Украйна при руски бомбардировки. Сред жертвите е и 11-годишно дете, а една от най-тежките атаки е срещу автобус на градския транспорт в Никопол. Това съобщиха украинските власти, цитирани от „Франс прес”.

В град Никопол при руски удар с дрон по автобус загинаха най-малко четирима души, а други 16 бяха ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

„Когато подобен терор срещу човешки същества и живота им се случва всеки ден, да блокираш нови санкции срещу Русия, да се опитваш да отслабиш санкциите или да преговаряш с Русия, би било непочтено”, заяви украинският лидер в социалните мрежи.

В южния украински град Херсон, който се намира на фронтовата линия, най-малко четирима души бяха убити при руски обстрел, а седем бяха ранени, заяви ръководителят на областната администрация Олександър Прокудин. Градът е честа мишена на руските сили след освобождаването му през ноември 2022 г.

По-рано днес в Днепропетровска област при руски бомбардировки бе убито 11-годишно дете, информира областният управител.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че през изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 110 дрона, като 77 от тях са били успешно неутрализирани.

Същевременно при украинска атака с дронове срещу Русия бяха убити трима души във Владимирска област, съобщи руският губернатор Александър Авдеев.

