Европейската космическа агенция (ЕКА) изрази увереност, че германски астронавт ще бъде избран да лети до Луната с една от двете мисии до естествения спътник на Земята, които НАСА ще организира през 2028 г. в рамките на програмата „Артемис“ („Артемида“), предаде ДПА.

Германски астронавт е предвиден за мисията „Артемис 4“ или „Артемида 5“, съобщи ЕКА днес. Окончателно решение обаче все още не е взето.

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Все още не е определено и кой от двамата германски кандидати - Матиас Маурер и Александър Герст, ще излети от космическия център „Кенеди“ във Флорида. "Убедени сме, че германски астронавт скоро ще стигне до Луната“, каза Маурер пред ДПА тази седмица.

"Изследването на Луната все още е на ранен етап. Планираме да провеждаме дългосрочни изследвания на Луната, така че през следващите години ще има много други възможности за международни астронавти“, добави Герст.

По-рано през седмицата НАСА обяви, че италианецът Лука Пармитано ще участва като европейски астронавт в следващата мисия "Артемис 3", планирана за 2027 г. Мисията обаче няма да лети до Луната, а ще остане в орбита около Земята, където ще извършва маневри за скачване с лунни модули.

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В кулоарите на Международното аерокосмическо изложение (ILA), което в момента се провежда в Берлин, генералният директор на ЕКА Йозеф Ашбахер каза, че той ще реши кой астронавт ще участва в двата лунни полета. "Европейската космическа агенция понастоящем води много продуктивни разговори с НАСА относно тези мисии", добави той.

Направено по-рано изявление на Маурер създаде впечатлението, че той и Герст ще летят до Луната в две последователни мисии. По-късно ЕКА опроверга това твърдение в прессъобщение.

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В миналото програмата „Артемис“ е претърпявала многократни забавяния. Според Ашбахер обаче „напоследък“ нищо не се е променило по отношение на плановете за четвъртата и петата мисии от програмата.

Отговорността за мисиите е на НАСА, като ЕКА осигурява подкрепа под формата на компоненти, каза той. И Александър Герст, и Матиас Маурер са опитни астронавти. Герст е летял до Международната космическа станция (МКС) през 2014 и 2018 г., а Маурер - през 2021 г.

Редактор: Никола Тунев