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Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи
Здравните власти започват спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там от болницата в град Попово.
Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение.
Редактор: Никола Тунев
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