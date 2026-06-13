Здравните власти започват спешна проверка на причините за смъртта на 6-месечно бебе в болницата в Търговище. Бебето е било преместено там от болницата в град Попово.

Проверката трябва да покаже как са действали медицинските екипи и дали са приложили правилното лечение.

Редактор: Никола Тунев