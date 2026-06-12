Столичната община предприема допълнителни мерки за ограничаване на неправомерното навлизане и паркиране на автомобили в парк "Борисова градина" след установени нарушения през последните дни. От общината заявяват, че контролът върху спазването на режима за достъп и движение в парка ще бъде значително засилен.

„Борисовата градина" е място за хората, за разходка, спорт и спокойствие, а не пространство за нерегламентирано движение и паркиране на автомобили. Засилваме контрола и ще бъдем безкомпромисни към нарушенията, защото опазването на парковата среда и безопасността на гражданите са наш приоритет“, заяви заместник-кметът по сигурността доц. д-р Лъчезар Милушев.

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Достъпът на моторни превозни средства до парка остава възможен единствено през двата регламентирани входа - откъм бул. „Драган Цанков“ и ул. „Незабравка“. Влизането се осъществява чрез автоматизирани бариери, система за разпознаване на регистрационни номера и жива охрана. Автомобили се допускат само след издаване на индивидуален маршрутен пропуск от дирекция „Зелена система“, в който са посочени маршрутът, регистрационният номер, времето за престой и целта на посещението.

От Общината уточняват, че автомобили, обслужващи обекти и събития в парка, могат да влизат само за времето, необходимо за извършване на съответната дейност. При преминаване през входовете на всеки автомобил се предоставя специален идентификационен стикер, който трябва да бъде поставен на видно място. Контролът ще се осъществява съвместно от служители на „Общинска полиция“ и екипите, ангажирани с пропускателния режим.

Без пропуск в "Борисовата градина" ще могат да влизат единствено автомобили на полицията, пожарната и Спешна помощ. При установени нарушения, включително липса на валиден пропуск или неспазване на разрешения режим за движение и престой, ще бъдат налагани санкции. От софийското ръководство припомнят, че всички нарушители, установени при последните проверки в парка, вече са били санкционирани съгласно действащата нормативна уредба.

Редактор: Ралица Атанасова