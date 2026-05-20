Столичната община започна премахване на чадърите в бившата автокъща „Капитолия”. Кметът на София Васил Терзиев определи това като важна първа стъпка за „отвоюването на имота в Борисовата градина”.

Около собствеността на земята се води съдебно дело, като се очаква решение на втора инстанция. Според общината е недопустимо имотът да се ползва за частни цели. Планът предвижда на същото място да се изградят подземен паркинг и зелени площи.

