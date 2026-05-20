Матурата започва в 8:30 часа
Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по български език и литература днес. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна.
Матурата започва в 8:30 часа, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано.
41 задачи, над 53 000 зрелостници: Теглят вариант за матурата по БЕЛ измежду над 5,8 млн. комбинации
Изпитният вариант беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации.
