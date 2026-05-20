Почина едно от най-големите имена на България в художествената гимнастика - Златка Бончева. Тъжната вест съобщиха от оглавяваната от Илиана Раева Българска федерация по художествена гимнастика: "С тъга и сломени от скръб съобщаваме, че днес почина Златка Бончева на 89 години".

Златка Бончева беше първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб "Левски". Първите стъпки при нея са направили Илиана Раева, Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и др.

Златка Бончева открива не само вълшебния свят на художествената гимнастика на своите възпитанички, но тя ги възпитава и насочва към развитие различните им таланти.

Всички нейни момичета говорят с невероятен респект за нея и с огромна любов.

Златка Бончева оставя огромен отпечатък в живота на големите ни шампионки. Освен, че е разкривала тайните на любимия им спорт, тя е изисквала от тях да израстват добри и състрадателни хора, силни личности, които да ценят истината, добротата и любовта.

Опелото ще се отслужи на 22 май, петък, от 11 часа в храм "Св.Георги", на бул. "Патриарх Евтимий" в София".

Поклон пред светлата ѝ памет!

