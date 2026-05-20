Справедливата цена е пазарната. Сред предложените от правителството мерки има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, и за потребителите. Това коментира в предаването „Здравей, България” изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Вчера премиерът Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но тепърва ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от „Прогресивна България”, които вече бяха приети на първо четене.

Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги

Вълканов е категоричен, че и в момента на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на наддценки, и на цени. „Това беше заявено категорично и от Росен Карадимов – председателят на КЗК, който каза, че на този пазар няма съвместно господстващо положение между пазарните играчи. Има достатъчно конкуренция не само между големите търговци, но и при алтернативните канали за дистрибуция”, каза Вълканов.

Той подчерта, че отделни примери с надценки от 90% нямат никакво отношение към средните цени в магазинната мрежа. „Това е смисълът, силата и хубавото нещо на конкуренцията - този, който дава цена или условия, които не са достатъчно атрактивни за потребителя или за доставчика, конкурентът му стои по-добре пазарно”, коментира Вълканов.

Николай Вълканов: Мерките, предложени от държавата за овладяване на цените, са контрапродуктивни

И обясни, че всяка стока има различен стокооборот, затова да се вадят единични примери е подвеждащо.

Той не смята за добро и предложението да няма разлика от повече от 10% в надценката за еднакви типове продукти. Даде и пример. „Ако имате 10 различни продукта в една продуктова група, поради различни причини – марка, потребителско възприятие или каквото и да е – имате различни надценки върху тях. По Закона за въвеждане на еврото не можете да вдигнете маржа на продуктите с минимална надценка. Това би било необосновано повишение на цените. Тогава какво би направил един търговец, който не може да си позволи да изравни маржа между продуктите в една стокова група? Може би ще махне продуктите с най-нисък марж. Това ще ограничи потребителският избор”, обясни Вълканов.

„Голяма част от тези предложения са опасни за потребителите, не за търговците. Ако не отпаднат, ще бъдат атакувани на други места”, каза Вълканов. Освен това редица текстове били притеснителни и за търговците, и за доставчиците.

С правителството имало съгласие, че е необходимо да се подкрепят потребителите в някакъв момент, но по начин, който отговаря на правилата на конкуренцията.

Според Вълканов има и друг голям въпрос - кога ще има достатъчно качествена и конкурентна българска продукция, така че тя да може да задоволи вътрешното търсене, да достигне и до експортни пазари и да се конкурира успешно с това, което влиза отвън.

Кой може да определи кое е справедлива цена, попита Вълканов. „Аз съм абсолютно убеден, че и някой чиновник, седнал на бюро, също не може да я определи. Но тук по-големият проблем е в това, че ако се определя „справедлива цена“, този, който е под нея, може пък да реши леко да се доближи до нея. Справедливата цена в крайна сметка е пазарната”, каза той.

„Както по отношение на производството, така и по отношение на търговията с храни, българското законодателство е напълно хармонизирано с европейското. Всички работим по едни и същи правила”, обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова