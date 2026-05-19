Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че морската столица има желание да се включи в битката за домакинството на “Евровизия 2027” след историческата победа на DARA. В ефира на специалното студио на NOVA, посветено на триумфа на изпълнителката, той призна, че е пристигнал в София, за да я поздрави лично. „Най-голямата емоция е да посрещна DARA, да ѝ благодаря за всичко, което направи за България, за Варна и за себе си“, каза Коцев.

По думите му той никога не се е съмнявал в таланта на певицата. „Познаваме я добре във Варна. Харесваме я на всеки празник на Варна“, заяви кметът и подчерта, че успехът ѝ е резултат от много труд и постоянство.

Крисия за победата на DARA: Почувствах България отново като свой дом

Коцев коментира и възможността Варна да приеме следващото издание на конкурса. „Желанието ни е огромно, но има много критерии, които трябва да бъдат покрити. София има най-голяма база, но се надявам да можем да бъдем добър партньор“, подчерта той. Той изрази увереност, че след победата на DARA България тепърва ще има още поводи за гордост на световната музикална сцена.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова