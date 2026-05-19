Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачно ценообразуване, каза премиерът
Премиерът Румен Радев провежда този следобед среща с представители на търговските вериги. Целта е формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и зазащита на българските производители и на качеството на храните, казват от Министерския съвет.
„Убеден съм, че всички осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща покупателна способност”, обърна се Радев към участниците в срещата.
„Българските граждани заслужават на първо място качествени храни, прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това. Очаквам вашите предложения”, каза Радев.
„Ще разгледаме какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, Франция, Португалия, Хърватия. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти”, допълни Радев.
Редактор: Ина Григорова
