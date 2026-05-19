Реджеп Тайип Ердоган и Еманюел Макрон водят интензивни преговори за стратегическо споразумение в сферата на противовъздушната отбрана - ход, който може да отбележи нов етап в отношенията между Анкара и Париж преди предстоящата среща на върха на НАТО.

В центъра на разговорите е възможността Турция да придобие и дори да участва в съвместното производство на европейската зенитно-ракетна система SAMP/T Mamba - модерна платформа за защита срещу самолети, крилати и балистични ракети. Системата се разработва от консорциума Eurosam, зад който стоят компании като Thales и MBDA.

Проектът, обсъждан от години, отново излиза на преден план след период на политическо напрежение между Турция и Франция, което блокираше напредъка му. Разногласията между двете страни по въпроси като конфликтите в Сирия и Либия, както и отношенията на Анкара с Москва, поставиха сътрудничеството на пауза. Днес обаче сигналите сочат, че инициативата отново набира скорост.

Интересът на Турция към SAMP/T се засили особено след покупката на руските системи С-400 през 2017 г., която доведе до сериозна криза с Вашингтон и изключването на страната от програмата за изтребителите F-35. Оттогава Анкара търси алтернативи, които да отговарят на стандартите на НАТО и да позволят по-голяма технологична независимост.

Новите преговори се вписват в по-широката стратегия на Турция за изграждане на собствена многослойна система за противовъздушна отбрана, известна като „Стоманен купол“.

Ако бъде реализирана, сделката за SAMP/T може да се превърне в ключов тест за бъдещето на европейското отбранително сътрудничество и ролята на Турция в него – особено на фона на войната в Украйна, нестабилността в Близкия изток и нарастващите въпроси около дългосрочния ангажимент на САЩ към сигурността на Европа.

Редактор: Цветина Петкова