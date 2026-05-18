Министерството на финансите на САЩ обяви, че удължава с още 30 дни изключението от санкциите за руски петролни товари, които вече се намират в морето. Мерките идват на фона на продължаващия скок на енергийните цени заради войната с Иран.

Финансовият министър Скот Бесент заяви в социалните мрежи, че новият „временен 30-дневен общ лиценз“ ще позволи на „най-уязвимите държави временно да получат достъп до руския петрол, който в момента е блокиран в морето“, предаде АФП.

Припомняме, че това е вторият път, в който Вашингтон удължава временната мярка , въведена заради недостига на петролни доставки след войната между САЩ, Израел и Иран. В отговор на конфликта Иран предприе действия срещу регионалните съюзници на САЩ и практически блокира Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ.

Предишното изключение за руския петрол в открито море изтече на 16 май. От началото на войната глобалните цени на петрола рязко се повишиха, а американските потребители вече плащат с над 50% по-скъпо гориво спрямо периода преди конфликта.

САЩ за първи път въведоха подобно изключение за руски петролни товари през март. Решението беше критикувано от украинския президент Володимир Зеленски, чиято страна води война с Русия след инвазията през 2022 г.

