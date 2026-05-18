Софийската районна прокуратура протестира срещу освобождаването на четиримата обвинени в имотна измама като не са им наложени мерки за неотклонение. Държавното обвинение настоява Софийският градски съд да наложи мярка „задържане под стража“.

Припомняме, че делото е за заблуждение мъж, собственик на апартамент в столичния квартал „Люлин“. По данни на разследването мъжете са му обещали, че при продажбата на жилището ще погасят кредитите му и ще му бъде учредено пожизнено право на ползване на имота.

Съдът пусна обвиняемите за имотни измами в София

По случая се води досъдебно производство за измама в съучастие, за което законът предвижда до 6 години затвор. С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа. На 16 май СРС наложи най-леката мярка „подписка“ на двама от обвиняемите, а останалите двама остави без мерки за неотклонение.

Междувременно наблюдаващият прокурор е разпоредил допълнителни процесуално-следствени действия, както и данъчни ревизии на физически и юридически лица.

