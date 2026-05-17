С бурни аплодисменти, цветя и десетки усмивки певицата DARA беше посрещната в България след историческата си победа на „Евровизия“. Още при пристигането си на летището изпълнителката получи специален букет от екипа на NOVA – жест на признателност за впечатляващото ѝ представяне на една от най-големите музикални сцени в Европа.

Подаръкът видимо развълнува DARA, която не скри емоциите си след триумфа. Тя благодари за подкрепата, която е получила по време на целия конкурс – както от своя екип, така и от хилядите българи, които са я подкрепяли от страната и чужбина.

Посрещането се състоя непосредствено след кацането ѝ в София, където фенове, журналисти и близки я приветстваха с викове „Бангаранга“ и бурни овации.

От NOVA поздравиха изпълнителката за професионализма, силното сценично присъствие и достойното представяне, с което тя донесе първата победа за България в историята на „Евровизия“.