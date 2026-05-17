Организаторите на едно от най-престижните колоездачни състезания в света - Giro d’Italia - отправиха официални поздравления към DARA за историческия ѝ триумф на „Евровизия“. В посланието си те публикуват видео под звуците на „Бангаранга“, а описанието е на български: „Страхотно начало. Голяма Бангаранга. Велика България“.

Успехът на България в музикалния конкурс е сравним с духа на Giro d’Italia - издръжливост, стратегия и силна емоция пред световна публика. Както в колоезденето, така и на сцената на „Евровизия“, победата идва след дълъг път, постоянство и способност да се издържи напрежението до самия финал.

През 2026 г. за първи път в историята България беше домакин на старта Grande Partenza и състезанието премина през страната в първите си три етапа. Надпреварата започна на 8 май в Несебър, след което продължи с етапи до Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, преди пелотонът да премине към Италия.

След финала на третия етап в София, състезанието се прехвърли в Италия за продължението на триседмичната обиколка.

Редактор: Цветина Петкова