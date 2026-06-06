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Двойката сключи брак в Лондон
Попзвездата Дуа Липа и съпругът й Калъм Търнър отбелязват брака си с тридневно празненство в Палермо, на остров Сицилия.
Дуа Липа се омъжи за Калъм Търнър на тайна церемония в Лондон
Звездната двойка беше заснета да танцува в началото на партито, в Галерията за модерно изкуство. Там са поканени 200 гости. Световноизвестната певица Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър се ожениха миналия уикенд в Лондон. Основното тържество ще е в луксозната барокова вила от 18 век Валгарнера в Багерия.Редактор: Цветина Петрова
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