Футболни легенди и стотици съпричастни граждани се събират днес на стадион „Лазур“ в Бургас за благотворителния „Мач на надеждата“, организиран от фондацията на Стилиян Петров. Средствата от инициативата ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

Часове преди двубоя бившият национален селекционер и треньор Димитър Димитров – Херо отправи емоционален призив към българите да покажат съпричастност. Самият той преминава през тежка битка с рака през 2011 година и подчерта, че подкрепата на обществото е била ключова за неговото възстановяване.

Преди „Мача на надеждата“: Футболната легенда Стилиян Петров събира звезди с кауза

Участниците в инициативата акцентираха и върху значението на профилактичните прегледи. Бившият национал Радостин Кишишев, който е загубил съпругата си след тежко заболяване, призова хората да не подценяват превенцията, тъй като ранното откриване на болестта значително увеличава шансовете за успешно лечение.

Личната си история сподели и Стойко Сакалиев, чиято дъщеря също е преминала през тежко лечение. По думите му днес тя е в добро здравословно състояние и продължава живота си във Великобритания. Сакалиев подчерта, че обществената подкрепа е жизненоважна за хората, изправени пред подобни изпитания.

Организаторите напомниха, че билети за благотворителния мач могат да бъдат закупени както онлайн, така и на касите на стадиона. Очакванията са хиляди фенове да се включат в каузата, която обединява спорта, съпричастността и надеждата.

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Според данни, представени по време на събитието, само през миналата година в Бургаска област са регистрирани близо 1700 нови случая на онкологични заболявания, а през първото тримесечие на тази година диагностицираните са 237 души. Именно за тях и техните семейства е посветена инициативата, която отново показва силата на солидарността и човешката подкрепа.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова