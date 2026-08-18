Транспортираха с въздушна линейка до София жена, пострадала тежко при пожар на бензиностанция в Плевен. Тя е с 65% изгаряния, съобщи кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Пациентката е евакуирана по спешност до болница „Н. И. Пирогов“, където да продължи лечението си. Първоначално пострадалата била незабавно приета в Спешното отделение в Плевен и след стабилизиране на състоянието ѝ е организирана спешно транспортиране по въздух до столицата.

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Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен в 7:49 часа, съобщи директорът на структурата комисар Станислав Атанасов.

Снимка: "Булфото"

Пожарът обхванал купето и целия автомобил на пострадалата. С нея в колата бил и шофьорът. Те зареждали газ. При излизане от колата жената запалила цигара, което предизвикало запалването на автомобила.

Редактор: Цветина Петрова