МОН предстаи свои предложения за подобряване на дисциплината в час. Пакетът от мерки включва четири основни стълба, които са нови за образователната ни система. Очаква се той да заработи през втория учебен срок на текущата учебна година. Мерките са насочени към положителна промяна в поведението, дисциплината и възпитанието на учениците, уточниха от образователното министерство.

Първият стълб е свързан с междуинституционалното сътрудничество. "Училището не може да бъде само. Всички знаем, че имаме проблеми, които са както в механизма за обхвата на учениците, така и между взаимодействието на всички институции, които оказват грижа за децата ни. Затова сме създали една широка работна група заедно с Министерството на труда и социалната политика, в която започваме да работим за подобряване на комуникацията между нашите институции. Ключови партньори ще бъдат и общините. Заедно трябва да намерим решение как да подпомогнем всяко едно дете, как да изградим родителски капацитет там, където той липсва и да подпомогнем семейната среда да подкрепи своето дете, така че то да бъде активен участник в учебния процес", заяви зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

Ще бъде създадена и единна информационна система за детето в сътрудничество с всички тези институции. "В момента ние имаме база данни, които са между различните институции, които нямат взаимовръзка помежду си. С тази единна информационна система на детето ние ще можем да обобщим всички тези данни, да идентифицираме ранно там, където има дете в риск", посочиха от МОН.

МОН ще представи предложения за подобряване на дисциплината в час

Следващият стълб, който е нов за образователната ни система, е картата за проследяване на личностното развитие на ученика. От МОН отбелязаха, че и в момента съществува лично образователно дело на ученика, като всеки един ученик има такова дело. В него обаче има само оценките на ученика и наложените санкции, ако той има такива.

"В тази карта за проследяване на личностното развитие на ученика ние искаме да отличим неговите силни страни и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни. Тя се състои от три основни стълба - дисциплина, социални умения, неговите постижения и таланти", каза Панчева.

В края на всеки срок всеки родител ще получава генерирана характеристика за своето дете. "Тази обратна връзка към родителите и това проследяване на всеки един ученик и оказване на подкрепа във всеки един момент от неговото обучение в училище е изключително важна", заявиха от МОН.

"Досега ние имахме отразяване само и единствено на санкциите на ученика. Не знаехме при едно преместване в друго училище дали този ученик не е прекрасен музикант, дали той няма други постижения, които са свързани с неговото развитие. Тази карта ще ни помогне по-добре да опознаем детето", посочи Панчева.

Другата новост е извеждане на нова роля в училището, а именно специалист по личностно развитие. Това ще бъде човекът, който ще отговаря за координацията и за взаимодействието между трите основни стълба в образователната система - ученици, родители, учители.

"Той ще носи и отговорността всяко едно дете в училище да намери своята изява, да открие своя талант и всеки един родител да бъде информиран за постиженията на своето дете, както и да съдейства при необходимост за преодоляване на проблемно поведение. Той ще е човекът, който ще координира всичко това на ниво училище. Досега тази роля се разпределяше между педагогически съветник, класен ръководител, директор. Вече ще имаме специалист, който ще подпомага това взаимодействие. Той ще намери място на всяко едно дете в училище да се изяви", уточниха от образователното министерство.

В момента се работи върху длъжностната характеристика на този специалист по личностно развитие. Той може да е абсолютно външен за училището, уточниха от образователното министерство. От МОН уточниха, че е хубаво този човек да бъде педагог, защото той трябва да разбира процесите, които текат в едно училище.

Последният стълб са поощренията и санкциите. "Изработили сме система, която да подпомага децата, с която ние да можем да ги поощряваме в техните постижения. Преди налагането на санкциите ние сме подготвили комплекс от мерки, които са така наречените меки мерки, но в тях включваме активно родителите и работим за преодоляване на направената грешка или за проблемното поведение на ученика. Санкцията за нас е изключително важно да бъде последната мярка и преди това да бъдат направени много стъпки, които да подпомогнат детето", заяви зам.-министърът на образованието.

По думите ѝ основната цел не е учениците да бъдат наказвани, а напротив - да бъдат подпомогнати в тяхното развитие. От МОН уточниха, че представените мерки все още са концепция, върху която се работи. Стана ясно, че са включени и много експерти, психолози, както и европейска помощ, за да се използва европейската експертиза в тази посока.

Директорът на столичното 119 СУ Диян Стаматов заяви, че предложенията на МОН са преходен период от времето на малки санкции с трудно прилагане към възможността да бъдат изминати всички стъпки, преди да бъде наложена санкция за неприемливо поведение. Той посочи, че има нужда от нова длъжност, която са бъде като училищен омбудсман.

Бившият директор на столичното 51 СУ Асен Александров каза, че няма да има оценка за поведение. Той уточни, че в картата за личностно развитие има 18 оценки на детето. Тя ще бъде изготвяна в края на срока и ще съдържа силните и слабите страни на ученика.

Студенти от НАТФИЗ излязоха на протест, искат оставката на ректора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Брифингът на Министерството на образованието се проведе на фона на протест на студенти от НАТФИЗ. Те искат оставката на ректора Мирослав Дачев, скандирайки „Оставка“ под прозорците на министерството.

Снимка: Алис Дамянова, NOVA